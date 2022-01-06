РИАМО - 6 янв. До конца 2022 года в Москве будут построены скоропомощные стационарные комплексы на территории 4 многопрофильных больниц. В них врачи смогут оказывать первую медпомощь, проводить диагностику и лечить пациентов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В ближайшие годы в Москве появятся десятки новых медицинских объектов – это как районные поликлиники, так и крупные больничные корпуса, включая современные стационарные комплексы скорой помощи, которые строятся на территории 4 больниц. Общая площадь зданий составит 68 тыс. кв. м, они смогут принимать до 1200 пациентов в сутки», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Комплексы появятся в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №15 им. О.М. Филатова и ГКБ им. В.М. Буянова. Медики смогут оказывать пациентам первую помощь, а также проводить диагностику и заниматься лечением.

«В настоящее время на всех указанных объектах ведутся монолитные работы. Строители приступают к возведению перегородок и монтажу инженерных сетей. Ввести здания в эксплуатацию планируется до конца текущего года», - добавил Бочкарев.

Как отметил заммэра, с 2011 года в Москве было построено 112 объектов здравоохранения. С 2022 года по 2024 год в городе планируется построить 45 новых объектов общей площадью около 1 млн кв. м.