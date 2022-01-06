РИАМО - 6 янв. Сохранение исторического наследия, памятников архитектуры является для москвичей очень важной темой, власти столицы развернули колоссальную работу в данном направлении, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В начале 2010-х годов количество памятников, которые находились в аварийном состоянии, было порядка 40-50%. Многие памятники, такие шедевры, как Северный речной вокзал, объекты ВДНХ и целый ряд других, находились в аварийном состоянии и по угрозой утери», - сказал Собянин в видеоролике, опубликованном на его персональном сайте.

Он уточнил, что властями Москвы была организована беспрецедентная работа по данному направлению за всю историю города. Уже реконструировано и отреставрировано 1,7 тыс. памятников архитектуры.

«Такого масштаба не может себе позволить ни один город мира», - подчеркнул мэр.

По его словам, задача городских властей - не ослаблять набранные темпы, не уменьшать объемы реставрации.