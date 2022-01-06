РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 янв. В городском округе Королев запланировали восстановить здание бывшей конторы бумагокрасильной фабрики товарищества Рабенека, сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры, руководитель проекта «Культурный субботник» Андрей Чермошенцев.

До недавнего времени здание на улице Советской, 67 было жилым. Под Новый год жителей расселили, а дом на какое-то время остался без присмотра.

«Мы связались с администрацией, с первым заместителем главы Сергеем Ивановым. Он сообщил, что здание сносить не будут, его планируют сохранить и восстановить», - сказал Чермошенцев.

Здание сразу законсервировали, теперь в него нельзя проникнуть. Волонтеры «Культурного субботника» контролируют его сохранность.

В городской администрации сообщили, что дом №67 на Советской улице в микрорайоне Первомайский входит в договор развития застроенной с ООО «Профи-инвест».

После новогодних каникул администрация совместно с краеведческим сообществом обсудит варианты дальнейшего использования здания.