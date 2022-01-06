РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. В первенстве Московской области по хоккею с мячом, который проходит на стадионе «Урожай» городского округа Люберцы, участвуют 10 команд, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За призовые места борются 10 команд из Москвы и Подмосковья. Это один из старейших региональных турниров в России: он проводится с 1933 года», — сказал Ружицкий.

По его словам, с 2004 года в соревнованиях участвуют команды из столицы.

«Желаю спортсменам удачи, достойных результатов и ярких побед! Пусть зима будет активной! Ведь Люберцы — территория спорта», — добавил глава округа.