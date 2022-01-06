РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 янв. В Королеве вечером 5 января прорвало трубу холодного водоснабжения, водой залило улицы Подмосковную и Исаева, сообщил житель города.

«На улице текла самая настоящая река. Автомобиль по капот был в воде. Люди не могли улицу перейти», - сказал собеседник.

Для устранения неисправности и ликвидации течи холодной воды на место была направлена аварийная бригада АО «Водоканал». Аварийный участок трубопровода был перекрыт, течь холодной воды остановлена.

По сообщению пресс-службы организации, после ликвидации течи в домах города было восстановлено водоснабжение. В «Водоканале» принесли жителям извинения за доставленные неудобства.