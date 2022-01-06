РИАМО - 6 янв. При проведении земляных работ сторонней организацией экскаватором поврежден газопровод высокого давления на улице Радищева в Клину и высоковольтный кабель. Из-за этого случился пожар, сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Строительно-монтажные работы проводились в охранной зоне газопровода без предварительного согласования и разрешения.

В восстановительных работах были задействованы 15 аварийных бригад «Мособлгаза» и 10 бригад специализированных организаций, которые проводят техобслуживание оборудования в многоквартирных домах.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по региону, из-за повреждения газопровода наблюдалось факельное горение высотой 5 м. В 23:30 5 января ремонтно-восстановительные работы на месте ЧП были закончены.