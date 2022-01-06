РИАМО - 6 янв. В роли спикеров образовательных программ столичного проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) в 2021 году выступили свыше 200 успешных предпринимателей и экспертов. Новичкам рассказали, как открыть свое дело, и поделились с ними опытом работы, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«В среднем МБМ ежемесячно проводит 110 обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий, посвященных разным прикладным вопросам. Занятия ведут активные участники рынка — основатели успешных стартапов, представители крупных корпораций, профильные эксперты и инвесторы», — отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, спикеры на проект отбираются по ряду критериев, среди которых компетенции и опыт, предполагаемая практическая польза их материала для слушателей курса.

Один из спикеров проекта - гендиректор международной сети интерактивных развлечений Владимир Жиганов. Он сумел улучшить показатели своего бизнеса, несмотря на пандемию коронавируса. В рамках проекта предприниматель поделился опытом с коллегами.

«В первую очередь я призываю слушателей активнее тестировать любые идеи и гипотезы — это позволяет как можно раньше определить направление, в котором нужно двигаться. В бизнесе важно пробовать новое и экспериментировать», — рассказал Жиганов.

Он уточнил, что бизнесменам нужно обмениваться опытом, а также помогать друг другу развиваться.

Большой интерес у слушателей вызывает тема маркетинга и продвижения. Еженедельно своим опытом с жителями столицы делятся успешные маркетологи, владельцы коммуникационных и диджитал-агентств. Из их лекций можно узнать, как работать со СМИ, в соцсетях и поисковых системах.

Основатель и директор консалтинговой группы Валерий Домашенко учит пользователей правильно рассчитывать маркетинговую стратегию, а еще рассказывает, какие инструменты следует использовать для продвижения в Сети.

«Сначала победить надо на бумаге, а потом и в жизни. Поэтому вместе со слушателями мы учимся правильно составлять медиаплан и смету проекта, подбирать подходящие инструменты маркетинга, чтобы 1 вложенный рубль приносил 3 рубля прибыли», - пояснил эксперт.

Как сообщил глава городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в 2022 году бизнесмены могут пройти обучение в проектах «Онлайн-акселератор МБМ», «Стартап-школа МБМ», «Онлайн-академия МБМ», а еще в отраслевых акселерационных программах.