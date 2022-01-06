РИАМО - 6 янв. На дорогах и тротуарах в Москве и Подмосковье образовалась гололедица, в связи с чем в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11 часов 7 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Аналогичное предупреждение действует на территории всего Центрального федерального округа.

В четверг в регионе будет облачная погода, гололедица, временами пройдут снег и мокрый снег, местами прогнозируется налипание мокрого снега. Скорость ветра будет 6-11 м/c. Температура может подняться до плюс 1 градуса.

В ночь на 7 января столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, пройдет небольшой снег, ожидается гололедица, ветер усилится порывами до 15 м/с. Днем на Рождество в регионе сохранятся гололедица, снег и порывистый ветер, а температура будет от минус 5 до минус 3 градусов.

От оттепели до заморозков: погода в Новый год и зимние праздники в Московском регионе>>