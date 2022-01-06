РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 янв. Коммунальные и дорожные службы Люберец перешли на усиленный режим работы из-за прошедшего обильного снегопада, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Приводим в порядок улицы и дворы городского округа Люберцы от накрывшего Московский регион снегопада. Все коммунальные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Обрабатываем дороги, эстакады, очищаем парковочные карманы, подъезды к социально значимым объектам, детские площадки», — сказал Ружицкий.

Он призвал жителей городского округа быть аккуратными.

«Обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, будьте осторожны на дорогах, не паркуйтесь под деревьями, не оставляйте детей без присмотра. Берегите себя», — добавил Ружицкий.