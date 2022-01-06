РИАМО - 6 янв. В Рождественскую ночь в столице и Подмосковье поезда МЦД, метро и наземный транспорт будут курсировать дольше обычного, чтобы развезти людей с праздничных служб.

Поезда столичной подземки и Московского центрального кольца будут ходить до 02:00, а на первом и втором Московских центральных диаметрах составы будут курсировать до 02:30. Еще на МЦД-1 в Рождественскую ночь назначены 10 дополнительных поездов, на МЦД-2 — 14 дополнительных составов.

В ночь на 7 января в Москве до 03:30 продлят работу 166 маршрутов наземного транспорта. Кроме того, будут курсировать по обычному графику автобусы 16 ночных маршрутов.

Поезда на Московской железной дороге 6 и 7 января будут курсировать по расписанию субботы. Еще 34 дополнительных поезда будут перевозить пассажиров 7 января.

Рождество - это один из главных христианских праздников, который отмечают в честь рождения во плоти Иисуса Христа.