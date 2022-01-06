РИАМО - 6 янв. Небольшой снег и температура до плюс 1 градуса прогнозируется в Подмосковье и столице в четверг, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус 1 – до плюс 1 градуса , в Московской области – от минус 4 до плюс 1. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в регионе останется низким, в середине дня оно составит 733 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 80%.

Перепады температуры и давления будут ощутимыми для метеозависимых жителей региона. В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто ослаблен после перенесенных острых заболеваний. В такую погоду еще растет количество простуд.

Жителям рекомендовали совершать небольшие пешие прогулки в лесопарковых зонах, они помогут снизить проявления гиподинамии, улучшить сосудистый тонус и повысить содержание кислорода в организме.