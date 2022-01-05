РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Управляющая компания «ЛГЖТ» устранила недочеты содержания дворовых территорий на улице Льва Толстого в Люберцах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Проверку работ выполнил заместитель главы администрации округа Василий Власов совместно с руководителем ЖЭУ-6.
«Проверили качество уборки входных групп, мест общего пользования в МКД, пешеходных зон возле домов, уборку контейнерных площадок. Осмотрели кровли домов на предмет снежных свесов и сосулек», — сказал Власов.
Он добавил, что был выявлен ряд замечаний. Специалисты УК устранили все замечания.
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