РИАМО - 5 янв. Порядка 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать безопасность на территории столицы на Рождество, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В их числе 3,5 тыс. сотрудников полиции и 2,5 тыс. представителей Росгвардии.

На контроль в мегаполисе будут взяты мероприятия более чем на 480 религиозных объектах.

В ходе подготовки и проведения рождественских мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мер по обеспечению общественного порядка и безопасности в столице.

Рождество является одним из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа. В православии оно входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным постом.​

Движение ограничат в столице 6 и 7 января из‑за рождественских мероприятий>>