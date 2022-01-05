РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Пешеходам и водителям в Люберцах напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения в снегопад, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Водителям нужно быть внимательными из-за ухудшения видимости на дорогах и снижать скорость. Из-за того, что разметки плохо видно, следует ориентироваться на дорожные знаки. Пешеходам на переходе необходимости смотреть по обе стороны движения. Также рекомендуют носить световозвращающие элементы.

Как водителям, так и пешеходам нельзя отвлекаться на гаджеты.

Снегопад идет в Московском регионе в среду. Метель наблюдалась днем, сейчас уже идет небольшой снег.