РИАМО - 5 янв. Заведующий взрослой поликлиникой Видновской больницы Тимур Асанов отметил, что и небольшое количество алкоголя может вызвать у человека головную боль и тошноту. Основная ошибка при похмелье – лечение подобного подобным, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Специалист уточнил, что алкоголь стимулирует выработку нейромедиаторов, то есть симптомы могут либо уменьшиться, либо исчезнуть, но это временное явление и не является лечением. Наоборот, данная мера лишь усугубит состояние организма.
По его словам, некоторые народные средства могут помочь справиться с симптомами похмелья при правильной дозировке. Так, рассол квашеной капусты или соленых огурцов, моченых яблок содержит большое количество минералов и поможет быстро восстановить водно-солевой баланс. Важно, что поможет только один стакан рассола, так как большое его количество спровоцирует усиление отека и повысит нагрузку на сердце.
Жителям Подмосковья напомнили, что безопасных доз алкоголя нет и регулярное употребление спиртного, вне зависимости от крепости, может привести к развитию алкогольной зависимости.
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