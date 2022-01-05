РИАМО - 5 янв. Из-за проведения в Москве рождественских мероприятий на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта 6 и 7 января, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

С 18 часов 6 января до 3 часов 7 января ограничат движение машин по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские ворота до Пречистенской набережной. Также с 20 часов 6 января до 3 часов 7 января будет ограничено движение транспорта по улице Волхонке от площади Пречистенские ворота до улицы Ленивка.

Госавтоинспекция Москвы просит водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты в данных районах.

Еще автолюбителям рекомендовали строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Похолодание придет в Московский регион на Рождество>>