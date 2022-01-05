РИАМО - 5 янв. В ходе торговой сессии на Московской бирже курс европейской валюты впервые с 21 сентября превысил отметку в 86 рублей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Курс доллара вырос до 76 рублей. Американская валюта сейчас находится на максимуме впервые с апреля прошлого года.

При этом утренние торги начались с частичного укрепления курса российского рубля.

Цена североморской марки нефти Brent с поставкой в марте этого года увеличилась на 1,31% — до 81,05 доллара за баррель. А котировки на торгах лондонской биржи ICE ускорили этот рост - стоимость уже достигла 81,14 доллара за баррель.

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