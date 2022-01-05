РИАМО - 5 янв. Открыта регистрация на соревнования «Лыжня России-2022», которые пройдут в феврале в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Лыжня России» является одним из главных зимних спортивных событий года. Она объединяет профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта по всей стране. Суммарно в гонке участвуют больше 500 тыс. человек в свыше чем 70 регионах РФ. Это самый масштабный лыжный старт в Европе.

В этом году состоится юбилейная 40-я «Лыжня России». Она пройдет 12 февраля. Регистрация проходит на портале турнира до 23:59 8 февраля или до достижения лимита участников – 15 тыс. человек.

Центральной площадкой лыжни на территории Подмосковья станет Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» в городском округе Химки (мкр. Планерная, вл. 1).

Принять участие в гонке могут юноши (2004 г.р. – 2013 г.р.), девушки (2004 г.р. – 2013 г.р.), мужчины (2003 г.р. и старше) и женщины (2003 г.р. и старше). Для всех будет подготовлена одна дистанция – 10 км.

Комиссия по допуску участников будет работать с 7 по 11 февраля. 12 февраля с 08:30 ожидается приезд лыжников в Химки, в 11:00 начнут распределять участников соревнований по стартовым карманам. В 11:45 пройдет церемония открытия гонки, а в 12:00 будет дан старт турнира. Победителей и призеров планируют наградить в 13:30.

В день проведения соревнований регистрации участников не будет.

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