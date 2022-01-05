РИАМО - 5 янв. В прошлом году почти 97 млн рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги вернули жителям Московской области по результатам проверок региональной Госжилинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Госжилинспекции провели свыше 1 тыс. связанных с начислениями проверок и выдали 485 предписаний в 37 муниципалитетах.

Самые большие суммы переплаты выявили в счетах за отопление - по этой статье жителям 26 округов вернули свыше 49 млн рублей. Вторая по величине сумма возвратов приходится на услугу «горячее водоснабжение» (ГВС). В 19 муниципальных образований вернули жителям 24,5 млн рублей. На третьем месте - переплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) - 12 млн 871 тыс. рублей в 9 округах.

В прошлом году больше всего переплат за ЖКУ вернули жителям Орехово-Зуевского округа - 23,8 млн рублей за ГВС и отопление, Химок - 11,7 млн рублей за отопление и ХВС, Наро-Фоминского округа - 9,7 млн рублей за отопление, ГВС и свет.

«Никто не застрахован от ошибок в расчетах, но у нас есть инструменты, с помощью которых эти ошибки можно устранить. Доказательство тому 97 млн рублей переплат, которые вернулись в прошедшем году жителям Подмосковья. И если вы обнаружили в своих платежках какое-то несоответствие, можете обращаться в управляющую компанию», - пояснила глава Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Она напомнила, что УК обязана сверить начисления по первому требованию собственников. Если этого не происходит, на помощь придет Госжилинспекция.

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