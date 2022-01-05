РИАМО - 5 янв. В Москве по итогам прошедшего 6-часового снегопада выпало 15% от январской нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снегопад в Центральной России принес в Москву: в Тушино - 5 мм, на ВДНХ - 6 мм, в центр столицы, на Балчуг - 7 мм осадков, что составляет 15% месячной нормы. В 15:00 снег валил такой интенсивности, что видимость в городе ухудшалась до 400 м», - написал синоптик в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что из-за обильного снегопада и метели авиарейсы были задержаны или отменены в московских аэропортах. На федеральной трассе «Дон» в Тульской области, где выпало 12-13 мм осадков, с 12:30 до 13:00 из-за непогоды произошло несколько дорожных аварий с участием в общей сложности 120 машин.

«Снежное ненастье уходит из Центральной России в Поволжье», - заключил Тишковец.

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