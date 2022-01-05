РИАМО - 5 янв. Народный артист России Эдгард Запашный сразу после Нового года перенес тяжелую операцию, его госпитализировали в декабре, сообщает Nation News.

Запашный на своей странице в Instagram отметил, что не хотел раскрывать подробности лечения день в день, чтобы не портить праздничное настроение поклонникам.

Еще он заявил, что не хотел рекламировать себя на такой тяжелой теме, хотя и понимал, что публикации о его здоровье были во всех соцсетях.

В ходе проведенной операции дрессировщику удалили камень и установили стент. Сейчас артист чувствует себя хорошо.

Поклонники дрессировщика пожелали ему скорейшего выздоровления и поздравили его с Новым годом.

Также Эдгард Запашный поблагодарил главного врача Боткинской больницы Алексея Шубина и всех специалистов за проведенную операцию.

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