РИАМО - 5 янв. В доме №2 по Текстильной улице в Серпухове продается нежилое помещение площадью 400,1 кв. м, оно предназначено для ведения бизнеса, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Электронный аукцион объявлен комитетом по конкурентной политике Подмосковья/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа Серпухов. Начальная цена продажи составляет 8 494 056 рублей с учетом НДС (https://easuz.mosreg.ru/torgi/29045).

Помещение расположено в 4-этажном многоквартирном доме на первом и подвальном этажах. Локация объекта весьма удачна – здание, в котором продается помещение, находится в застроенном жилом районе недалеко от центра города с развитой инфраструктурой и разветвленной транспортной сетью. Рядом находится остановка общественного транспорта «ДК имени Ленина», железнодорожная станция и автовокзал «Серпухов».

Заявки на аукцион принимаются до 14 февраля на электронной торговой площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru (номер процедуры 64187). Торги пройдут 17 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией о нежилых помещениях, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

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