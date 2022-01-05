РИАМО - 5 янв. Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийное производство российского самолета МС-21, полностью изготовленного из отечественных комплектующих, начнется в 2024 году. Об этом сообщает Nation News.

К этому году госкорпорация запланировала перейти от изготовления экспериментальных образцов к массовому выпуску. Объем производства будет понемногу расти и к 2027 году достигнет 76 самолетов в год.

«Начиная с 2022-го, в 2023 году мы будем проводить испытания этого самолета уже с нашим крылом и с нашим двигателем», — рассказал Чемезов.

В декабре пассажирский лайнер МС-21-300, крыло которого сделано из российских композитов, совершил первый испытательный полет. Он прошел штатно.

Самолет с крылом из отечественных композитов совершил первый полет>>