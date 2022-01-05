РИАМО - 5 янв. С 15 января до 15 февраля в Подмосковье в четвертый раз пройдет ежегодная экологическая акция «Подари вторую жизнь своей елке!». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Мероприятие инициировано региональным МинЖКХ и организовано подмосковной Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов, Ассоциацией общественного контроля в сфере ТКО в Подмосковье и областными регоператорами по обращению с мусором.

«За предыдущие 3 года проведения акции начиная с 2019 года было собрано порядка 90 тыс. новогодних деревьев, что соответствует ориентировочно 25 га хвойного леса. Так, в 2021 году было собрано в 6,5 раз больше деревьев на вторичную переработку, чем в 2019 году, что говорит о росте популярности данной акции у жителей Подмосковья», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Собранные елки отправляют на вторичную переработку. Деревья превращают в щепу, часть используют в качестве компоста для производства почвогрунтов. Некоторые ели пойдут на производство фанеры, а раздробленную щепу применят в биофильтрах с бактериями для дегазации закрытых мусорных полигонов в Подмосковье.

«Основными целями акции «Подари вторую жизнь своей елке!» являются, прежде всего, увеличение объема отходов для переработки вторсырья и правильная утилизация новогодних елей, бывших в употреблении, т.е. предоставление жителям комфортных условий в обращении с сезонными крупногабаритными отходами, поддержание порядка на контейнерных площадках многоквартирных домов, содействие по восстановлению зеленого хвойного фонда Подмосковья», - отметил Велиховский.

Всего в Московской области открыто порядка 220 специальных брендированных пунктов для приема елей. В каждом округе будет работать минимум по 2 пункта приема. Также жители региона смогут привезти свои ели на 57 площадок «Мегабак».

«Сегодня в Подмосковье работает несколько десятков предприятий, которые занимаются вторичной переработкой отходов, они перерабатывают собираемые жителями «чистые» отходы, такие как пластик, стекло, бумага и картон, металл и текстиль, бывшие в употреблении покрышки и прочие отходы», - добавил Велиховский.

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