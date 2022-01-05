РИАМО - 5 янв. Ученые Американского центра по контролю и профилактике заболеваний считают, что серый, синий или бледноватый оттенок кожи человека может говорить о низком уровне кислорода в крови и как следствие заражении штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщается на сайте радио Sputnik.

В целом в большинстве случаев симптоматика штамма «омикрон» не отличается от обычного заболевания коронавирусом. В РФ данную мутацию инфекции обнаружили у нескольких десятков человек.

Ранее ученые предположили, что «омикрон» медленнее остальных штаммов Covid-19 распространяется в легких.

С начала пандемии в стране зафиксировано 10 585 984 случая Covid-19, скончались 313 015 заболевших, врачи вылечили 9 600 728 человек.

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