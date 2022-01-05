РИАМО - 5 янв. По итогам электронного аукциона будет сдан в аренду земельный участок для растениеводства вблизи села Федино городского округа Воскресенск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Торги проводят комитет по конкурентной политике Подмосковья/ГКУ «Региональный центр торгов» совместно с администрацией городского округа.

Экологически чистые продукты всегда пользуются большим спросом, а собственное дело приносит хорошую прибыль. Стать фермером и заниматься выращиванием сельскохозяйственных культур можно, арендовав участок в Воскресенске.

Здесь предлагается в аренду на 13 лет и 2 месяца земельный участок площадью 135 429 кв. м. Начальная цена годовой арендной платы – 13 678,34 рубля (https://easuz.mosreg.ru/torgi/30597).

Арендатор сможет заниматься на участке выращиванием зерновых, цветочных, лекарственных, иных сельскохозяйственных культур, а также овощеводством и садоводством. Земельный участок расположен вдали от трасс и окружен лесом.

Заявки на аукцион принимаются до 8 февраля на электронной торговой площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru (номер процедуры 79065). Аукцион состоится 11 февраля.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

Воспитанники детсада в Подольске начнут высадку рассады в теплице в феврале>>