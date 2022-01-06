РИАМО - 6 янв. В этот день восточные христиане отмечают Рождественский сочельник, а также празднуется годовщина подписания манифеста об окончании Отечественной войны 1812 года.

Рождественский сочельник

Вечер 6 января у православных называют колядами. Значение Рождественского сочельника, кануна Рождества трудно переоценить. Именно от Рождества Христова сегодня ведется летоисчесление практически во всем мире.

Традиционно в этот день было разрешено принимать в пищу только сочиво – зерна пшеницы, которые размачивали с медом и фруктами. По названию блюда был назван весь праздник.

Главным кулинарным событием Рождества становился ужин. На Руси в этот вечер на стол клали пучок свежего сена как символ яслей, в которых родился Иисус. На белую скатерть ставили 12 постных блюд, по числу апостолов.

Годовщина подписания манифеста об окончании Отечественной войны

В этот день в 1813 году российский император Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны. В ходе кровопролитных конфликтов и сражений, развязанных Наполеоном Бонапартом, погибли сотни тысяч жителей России. Благодаря героизму русских солдат и полководческому таланту Михаила Кутузова огромная французская армия была практически полностью разбита и страна выстояла.

6 января 1813 года по старому стилю император Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны. Кроме того, документ предписывал ежегодно отмечать этот день как День Победы. Этот праздник позднее был отменен большевиками.

День рождения композитора Александра Скрябина

Он родился в 1872 году в Москве. С маленького возраста будущий композитор тянулся к музыке. Он закончил Московскую консерваторию в 1892 году и сразу начал давать концерты и преподавать.

Скрябин создал свой звуковой мир, свою систему образов и выразительных средств. Его музыка воспевает мощь человеческого духа, пафос борьбы и героическое дерзание.​