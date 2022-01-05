РИАМО - 5 янв. Большая кольцевая линия столичного метрополитена становится все популярнее у горожан благодаря новому участку от «Мневников» до «Каховской». Порядка 40 тыс. человек, которые сейчас выбирают БКЛ, ранее не пользовались городским транспортом, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

С появлением Большого кольца метро у пассажиров появились новые удобные маршруты передвижения по городу, в день в пути можно сэкономить до 45 минут. Новый участок линии с 10 станциями был открыт меньше месяца назад.

«Мы видим, что сейчас каждый пятый пассажир 10 новых станций БКЛ – это новый пассажир общественного транспорта – почти 16 тыс. в день. Это значительная цифра – в 2 раза больше наших ожиданий. Уже почти 40 тыс. человек, заходящих сейчас на станции всей БКЛ, ранее не пользовались городским транспортом», - сказал вице-мэр города, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря запуску новых станций в Москве появились удобные транспортные связи, и теперь водители все чаще предпочитают метрополитен для ежедневных поездок по городу.

«Уже сейчас ежедневно всеми станциями БКЛ пользуются почти 500 тыс. человек», — заключил Ликсутов.

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