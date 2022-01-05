РИАМО - 5 янв. Программа реновации позволяет москвичам менять устаревшее жилье на современные квартиры. В рамках программы новое жилье получили уже почти 50 тыс. горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» Собянин отметил, что в прошлом году Москва выдала исторический максимум по строительству жилья - почти 7,5 млн кв. м.

«Предыдущий рекорд был в 1965-м, когда город активно застраивали компактными хрущевками. В то время отдельная, хоть и маленькая квартира в пятиэтажке была благом. Но сейчас такое жилье устарело и морально, и физически. Благодаря программе реновации огромное количество москвичей переезжают в современные комфортные дома», - написал Собянин.

Программу реновации запустили в Москве в августе 2017 года. В общей сложности она касается 1 млн человек. Городские власти ожидают, что объемы ввода жилья по реновации в течение ближайших 5 лет могут достичь 3 млн кв. м в год.

Ежегодный объем ввода жилья по реновации в Москве может достичь 3 млн кв м>>