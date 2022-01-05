РИАМО - 5 янв. Программа реновации позволяет москвичам менять устаревшее жилье на современные квартиры. В рамках программы новое жилье получили уже почти 50 тыс. горожан, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» Собянин отметил, что в прошлом году Москва выдала исторический максимум по строительству жилья - почти 7,5 млн кв. м.
Программу реновации запустили в Москве в августе 2017 года. В общей сложности она касается 1 млн человек. Городские власти ожидают, что объемы ввода жилья по реновации в течение ближайших 5 лет могут достичь 3 млн кв. м в год.
Ежегодный объем ввода жилья по реновации в Москве может достичь 3 млн кв м>>
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