РИАМО - 5 янв. В среду вечером в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны и отменены 68 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Внуково задерживается 21 рейс, еще 1 отменен. В аэропорту Домодедово 33 рейса задержаны, отменены 2. В аэропорту Шереметьево задерживаются 3 рейса, отменены 8.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>