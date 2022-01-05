РИАМО - 5 янв. Пропуск для транзитного проезда по МКАД грузовых машин массой свыше 3,5 т теперь можно оформить на региональном портале госуслуг Подмосковья как на дневное, так и на ночное время. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«Раньше пропуск оформлялся для грузового транспорта более 12 т и только на дневное время суток. Также автовладельцам стоит обратить внимание на изменения в правилах перевозки грузов. Чтобы получить услугу, достаточно авторизоваться на портале и заполнить заявление. Плата за оформление пропуска не взимается», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Получить разрешение на проезд грузовиков по МКАД можно на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» – «Транспорт и спецтехника» – «Право передвижения по МКАД автотранспорта разрешенной массой более 3,5 т» (https://uslugi.mosreg.ru/services/6822).

Пропуск можно оформить, если грузовой автомобиль следует к месту стоянки или перевозит продукты, лекарства и другие грузы для организаций Москвы и Подмосковья.

При подаче заявления нужно выбрать тип пропуска: дневной пропуск действует с 07:00 до 23:00, ночной - с 23:00 до 07:00. Также следует указать срок действия документа: до 1 года или до 5 дней (разовый пропуск).

Пропуск для проезда грузовиков по МКАД можно будет оформить онлайн в 2022 году>>