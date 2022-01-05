РИАМО - 5 янв. В дореволюционной России елочные базары появились к середине XIX века, а в 1920-х годах новогодняя ель оказалась под запретом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По материалам Главархива города, праздновать Новый год так, как привыкли сейчас, в Москве начали в 1700 году при Петре I.

В XIX веке самая популярная ярмарка, где продавали ели, располагалась на Охотном ряду. Там проводили благотворительные елочные базары. При украшении елок на их ветви прикрепляли настоящие восковые свечи.

Во второй половине 1920-х годов новогодняя ель оказалось под запретом. Было принято решение сохранять деревья, а не вырубать их.

Торговля елками на рынках продолжилась в столице в середине 1930-х годов. В 1945 году дерево высотой 2 метра стоило 11 рублей.

Адреса пунктов приема новогодних елок в столице можно посмотреть на карте>>