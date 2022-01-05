РИАМО - 5 янв. Алкоголь следует покупать в официальных магазинах, спиртные напитки должны иметь документы, подтверждающие их безопасность, сообщил токсиколог, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин.

Он отметил, что суррогатный алкоголь становится причиной серьезных отравлений, которые могут иметь последствия вплоть до смерти. В Сети предлагают разные способы определения суррогата.

«Там пишут, что якобы метиловый спирт имеет сильный спиртовой запах. Еще предлагают использовать нагретую медную проволоку, которая якобы при опускании в метиловый спирт дает сильный запах формальдегида», – сказал Лодягин в эфире радио Sputnik.

Специалист предупредил, что лучше не полагаться на сомнительные советы в Сети и не приобретать спиртное, которое нужно проверять.

«Я бы не доверял этим способам, поскольку ситуации могут быть разные. Например, в напитке может быть и метиловый, и этиловый спирт, и их не разберешь. Поэтому спиртные напитки должны покупаться в официальных, зарегистрированных торговых точках», - добавил токсиколог.

Он уточнил, что любой алкоголь является ядом. Ради сохранения здоровья лучше вовсе отказаться от спиртного или уменьшить его потребление.

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