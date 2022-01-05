РИАМО - 5 янв. В городском округе Клин на территории промзоны на Ленинградском шоссе пробило трубу с газом, возникло факельное горение, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
«Пробило трубу, этот поток воспламенился. Высота факельного горения была 4 м», - сообщили в пресс-службе.
Газовый вентиль на данной трубе перекрыли в 16:25 в среду. Открытое горение ликвидировали в 18:08. Сейчас на месте ЧП работают газовые службы.
Во время данного происшествия никто не пострадал.
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