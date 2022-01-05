РИАМО - 5 янв. В 2021 году на приемах в столичных ветеринарных клиниках оказались еноты, сова, львица и песец, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На прием в ветеринарный участок «Кленово» неравнодушная жительница столицы принесла сову. Москвичка рассказала, что недалеко от дома заметила птицу, которая не улетала.

Кроме того, в ветеринарные клиники столицы приводили енотов. Одному надо было оформить документы, чтобы владелец смог взять животное в другую страну. Еще одного енота по кличке Джони и хорька Рикки привели к ветеринару для вакцинации от бешенства. В вакцинации также нуждалась львица Бубу из частного зоопарка.

А хозяйка песца по кличке Глаша регулярно приносит питомца в клинику для профилактического осмотра.

Всего в столице действует 26 государственных ветеринарных ветклиник. Записаться на прием можно онлайн или по номеру: +7 (495) 612-04-25.

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