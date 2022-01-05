РИАМО - 5 янв. Более 3,7 тыс. обманутых дольщиков восстановили в правах в Москве за прошлый год. Для них построили 49 домов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Город продолжает принимать все возможные меры для защиты и восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В 2021 году благодаря этой работе введены в эксплуатацию 49 домов и восстановлены права более чем 3,7 тыс. дольщиков», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он также перечислил ключевые объекты, веденные в эксплуатацию в минувшем году. Это жилые комплексы «Марьино Град» и «Спорт Таун» в новой Москве, 8 домов в ЖК «Борисоглебское» и дом «СУ-155» на Балаклавском проспекте.

«Всего с 2011 года в столице удалось решить проблемы более 23 тыс. дольщиков и построить свыше 200 домов. Полностью решить проблемы всех дольщиков мы надеемся в 2022-2024 годах», - добавил Бочкарев.

С 2022 по 2024 годы столичные власти направят на решение проблемы обманутых дольщиков свыше 35,7 млрд рублей. Это позволит восстановить в правах более 8,6 тыс. дольщиков.

Более 35,7 млрд рублей направят на решение проблемы обманутых дольщиков в Москве>>