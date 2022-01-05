РИАМО - 5 янв. Российский Военно-морской флот планирует провести порядка 1 тыс. тактических и командно-штабных учений в текущем году, сообщает Nation News.

В 2022 году планируется провести интенсивную подготовку сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных группировок.

«Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок», — отметил главнокомандующий ВМФ, адмирал Николай Евменов.

По его словам, отечественные боевые корабли продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия страны и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах, в том числе на территории Арктики.

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