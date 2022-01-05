РИАМО - 5 янв. На Рождество в Москве и Подмосковье атмосферное давление начнет расти, а температура воздуха будет понижаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

В течение суток 7 января температура ожидается в диапазоне от минус 2 до минус 8 градусов, при этом она останется выше климатической нормы.

В ночь на 8 января морозы окрепнут до минус 9 – минус 14 градусов. Днем 8 января столбики термометров будут показывать минус 7 – минус 12 градусов.

Ранее москвичам пообещали традиционные крещенские морозы в январе. А по количеству осадков январь может превысить климатическую норму на 10-20%.

Резкое похолодание придет в Москву 8 января>>