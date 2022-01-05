РИАМО - 5 янв. Около 30 автомобилей столкнулись на 216-м км трассы М-4 «Дон» на территории Тульской области. По предварительным данным, а результате ДТП пострадали 7 человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пострадавшие в аварии получили незначительные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте аварии продолжают работать экстренные службы.

Предварительно установлено, что водители нескольких авто, с которых начался затор, ехали со скоростью 90 км/час по заснеженной дороге. Они могли не справиться с управлением в непогоду. В ДТП также попала машина скорой помощи.

Ранее подмосковная Госавтоинспекция предупредила водителей, которые планируют ехать по трассе М-4 «Дон», о массовом ДТП в Тульской области. Автомобилистов призвали строить свои маршруты с учетом данной ситуации.

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