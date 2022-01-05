РИАМО - 5 янв. Автобусы «Мострансавто» продолжают штатную работу, несмотря на обильный снегопад в регионе, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного перевозчика.

«На данный момент автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме», - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем непогода в Московском регионе привела к снижению скорости движения транспортных средств. Кроме того, некоторые рейсы не были выполнены из-за дорожной ситуации.

При выпуске на маршруты с водителями автобусов проводят дополнительный инструктаж о соблюдении правил дорожного движения в условиях метели и гололедицы.

«Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог», - заключили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, за эти сутки в столичном регионе может выпасть 5-10 мм осадков, что составляет порядка 20% от нормы для января.

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