РИАМО - 5 янв. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость коронавирусом на территории России уменьшается. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, в 45 субъектах страны выявлено превышение среднероссийских показателей по Covid-19.

Самым эффективным способом борьбы с инфекцией является вакцинация. Прививку можно сделать бесплатно.

Всего в России выявлено 10 585 984 случая заболевания, умерли 313 015 пациентов с коронавирусом, выздоровели 9 600 728 человек.

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