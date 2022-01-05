РИАМО - 5 янв. В работах по уборке выпавшего снега на территории Москвы в среду задействованы свыше 10 тыс. единиц техники, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«По предварительным данным, прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города уже составил до 5 см. Интенсивные осадки сохранятся в ближайшие несколько часов», – отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Автомобилистов мегаполиса попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также с пониманием относиться к работе городских коммунальных служб.

Снегопад в столице ослабнет после 18 часов. Всего может выпасть около 20% от месячной нормы осадков.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас в Москве загруженность дорог составляет 6 баллов из 10 возможных.

Московский регион оказался во власти метели>>