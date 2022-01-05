РИАМО - 5 янв. Конфликт двух мужчин на бульваре Строителей в селе Домодедово городского округа Домодедово перерос в поножовщину, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

Пострадавший обратился в больницу сам. У него диагностировали проникающее колото-резаное ранение живота.

За нападение задержали мужчину 1987 года рождения. Конфликт между гражданами произошел ночью 3 января на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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