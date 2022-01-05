РИАМО - 5 янв. Обильный снегопад, который продолжается в Москве и области, ослабнет после 18 часов в среду, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Сейчас столичный регион пересекает теплый атмосферный фронт», - отметила Волосюк.

По ее словам, за текущие сутки в Московском регионе может выпасть 5-10 мм осадков, что составляет порядка 20% от январской нормы.

Она добавила, что к утру 6 января сугробы в столице могут вырасти до 28-30 см.

Месячная норма осадков в Москве в январе составляет 42 мм.

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