РИАМО - 5 янв. На территории Московской области снег расчищают почти 12 тыс. рабочих и 3 тыс. единиц техники. Власти видят обращения жителей, связанные с метелью, коммунальщики стараются быстрее их отработать, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Циклон «Аннет» добрался до нашего Подмосковья. Метель прошлась уже по многим направлениям области. На дорогах плохая видимость, во дворах — много снега. С одной стороны, это красиво. А с другой, доставляет неудобства», - написал губернатор в своем Instagram-аккаунте.

Он попросил автовладельцев быть аккуратными на дорогах, если они планируют куда-то выезжать в среду. Глава региона добавил, что в непогоду стоит отказаться от личного транспорта.

«А глав муниципалитетов и УК прошу держать ситуацию на максимальном контроле и оперативно реагировать на заявки жителей», - заключил Воробьев.

В Подмосковье сильная метель, местами видимость ухудшилась до 100 м. Может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.

Московский регион оказался во власти метели>>