РИАМО - 5 янв. Автомобилистов Московской области призвали быть предельно внимательными на дорогах из-за сильного снегопада с метелью, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Из-за непогоды в регионе местами видимость составляет всего 100 м. Синоптики прогнозируют выпадение до 20% от месячной нормы осадков.

Особое внимание на дорожную ситуацию следует обратить водителям, направляющимся в Подмосковье со стороны Тульской области. На трассе М-4 «Дон» произошло массовое столкновение машин, движение на Москву и Воронеж ограничено. Чтобы не попасть в затяжную пробку, нужно искать пути объезда.

Из-за ухудшения дорожно-транспортной ситуации постарайтесь в среду минимизировать поездки на личном транспорте, а лучше и вовсе от них отказаться. Если непогода застала в пути, то следует строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, заранее тормозить перед пешеходными переходам и давать «зеленый свет» дорожной и коммунальной технике.

«Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. В уборке дорог и дворов задействовано более 2,9 тыс. единиц техники и свыше 11,7 тыс. рабочих. Своевременную уборку дорог и погодные условия круглосуточно контролируют в оперштабе», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В усиленном режиме работают также сотрудники ГИБДД. В уборке территорий, прилегающих к ж/д путям, задействованы 1,75 тыс. сотрудников РЖД и ЦППК, 57 снегоуборочных машин. Аэропорты Домодедово, Шереметьево, Жуковский работают в штатном режиме.

Московский регион оказался во власти метели>>