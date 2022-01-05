РИАМО - 5 янв. В связи с метелью и снегопадом в Московском регионе МЖД работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность и стабильность перевозок, сообщает пресс-служба МЖД.

Сильная метель наблюдается в регионе, видимость ухудшилась, на дорогах гололедица. В среду может выпасть до 20% от январской нормы осадков.

На железной дороге идет непрерывная работа по очистке путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры от снега.

Сейчас на линии выведено максимальное количество единиц спецтехники с начала зимы - 127 снегоуборочных, снегоочистительных и пневмообдувочных машин. Техника курсирует по специальному графику, она не создает помехи пассажирскому движению поездов.

В уборке снега на железной дороге задействовано свыше 2,5 тыс. человек.

Работы по очистке инфраструктуры МЖД от снега будут продолжаться и ночью. По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекать дополнительные силы.

МЖД призывает пешеходов и автомобилистов соблюдать правила нахождения на объектах ж/д транспорта и правила проезда железной дороги.

Московский регион оказался во власти метели>>