РИАМО - 5 янв. В прошлом году фермерские хозяйства Московской области получили поддержку на общую сумму 92 млн рублей в виде грантов, сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов.

«В новом году мы продолжаем работу по развитию этого направления. Госпрограммой Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2022 год запланирована грантовая поддержка в общем объеме 226,4 млн рублей», - написал Филимонов в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что в этом году в рамках «Агростартапа» фермеры, который создадут хозяйства в 2022 году, могут получить до 5 млн рублей. Также запланированы гранты на развитие семейных ферм - до 30 млн рублей.

Еще с 2022 года в Подмосковье введен новый вид поддержки - грант на развитие агротуризма до 10 млн рублей.

Товары подмосковных фермеров начали продавать в аэропорту Шереметьево>>