РИАМО - 5 янв. МИД России считает, что обстановка на территории Казахстана должна стабилизироваться за счет построения диалога, а не уличных беспорядков, сообщает Nation News.

В Казахстане проходят акции протеста, которые сопровождаются погромами и стихийными митингами. Ситуация в стране обострилась из-за подорожания топлива для машин в два раза.

В МИД заявили, что Россия выступает за мирное решение всех проблем в Казахстане в рамках конституционно-правового поля, а не через уличные беспорядки и нарушение законов.

В российском МИД подчеркнули, что именно на такое урегулирование ситуации направлены шаги президента республики.

В Москве усилили охрану посольства Казахстана на фоне беспорядков в этой стране>>