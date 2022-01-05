РИАМО - 5 янв. В условиях сильного снегопада и метели аэропорты Москвы работают в штатном режиме, сообщили РИАМО в пресс-службах воздушных гаваней.
Московский регион накрыла метель, видимость ухудшилась. Может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.
Службы столичного аэропорта Домодедово чистят взлетно-посадочные полосы от снега. Самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью для обеспечения безопасности полетов.
По данным пресс-службы аэропорта Шереметьево, работа также ведется в штатном режиме.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять время вылета на табло аэропорта или в авиакомпаниях, а также планировать время для поездки в аэропорт.
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