РИАМО - 5 янв. В условиях сильного снегопада и метели аэропорты Москвы работают в штатном режиме, сообщили РИАМО в пресс-службах воздушных гаваней.

Московский регион накрыла метель, видимость ухудшилась. Может выпасть до 20% от месячной нормы осадков.

«В сложных метеоусловиях Московского региона аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Видимость на аэродроме составляет 650 м», - сообщили в пресс-службе.

Службы столичного аэропорта Домодедово чистят взлетно-посадочные полосы от снега. Самолеты обрабатывают противообледенительной жидкостью для обеспечения безопасности полетов.

По данным пресс-службы аэропорта Шереметьево, работа также ведется в штатном режиме.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять время вылета на табло аэропорта или в авиакомпаниях, а также планировать время для поездки в аэропорт.

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